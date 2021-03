Checco Zalone, avete mai visto la sua compagna? Come si sono conosciuti e perché non si sono sposati (Di mercoledì 10 marzo 2021) Checco Zalone, avete mai visto la sua compagna? Come si sono conosciuti e perché non si sono mai sposati, ecco tutti i retroscena sulla coppia. Checco Zalone, avete mai visto la sua compagna? Ecco tutto quello che sappiamo sulla coppia (Fonte foto: Getty Images)Lui è uno degli attori comici più importanti in Italia, un vero e proprio ‘record man’, che con i suoi film ha ottenuto incassi stratosferici. Stiamo parlando di Checco Zalone, nome d’arte di Luca Medici. Laureato in giurisprudenza, ha scelto di seguire la sua passione per la recitazione e ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021)maila suasinon simai, ecco tutti i retroscena sulla coppia.maila sua? Ecco tutto quello che sappiamo sulla coppia (Fonte foto: Getty Images)Lui è uno degli attori comici più importanti in Italia, un vero e proprio ‘record man’, che con i suoi film ha ottenuto incassi stratosferici. Stiamo parlando di, nome d’arte di Luca Medici. Laureato in giurisprudenza, ha scelto di seguire la sua passione per la recitazione e ...

Advertising

tuseiscimunita : Italian culture is guardare i film di Checco Zalone nonostante li si abbiano visti migliaia di volte - RosariaRimedio : RT @cicciatallarico: So i film di Checco Zalone a memoria, ma continuo a ridere come una ritardata - FLucanto__ : RT @cicciatallarico: So i film di Checco Zalone a memoria, ma continuo a ridere come una ritardata - cicciatallarico : So i film di Checco Zalone a memoria, ma continuo a ridere come una ritardata - whiteIouis : RT @stoesauritax: ho poche certezze nella vita ma una di quelle è che se in tv trasmettono quo vado di checco zalone io lo vedo e rido anch… -