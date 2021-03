Che Dio Ci Aiuti ultima puntata, Gianmarco Saurino: “Saluteremo il convento degli Angeli” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Siamo giunti all’ultima puntata della fortunatissima fiction ‘Che Dio ci Aiuti 6’. L’attore Gianmarco Saurino l’ha annunciato sul suo profilo social. Anche in questa stagione, la serie tv che vede come protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, ha letteralmente conquistato l’attenzione del grande pubblico italiano. Le storie raccontate e i vari personaggi interpretati hanno infatti fatto breccia nei cuori dei telespettatori, e lì resteranno per molto altro tempo. Adesso però, è arrivata l’ultima puntata di ‘Che Dio ci Aiuti 6‘, che andrà in onda l’11 marzo 2021, e i fans non vedono l’ora di vederla. Gianmarco Saurino annuncia l’ultima puntata: salutiamo ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Siamo giunti all’della fortunatissima fiction ‘Che Dio ci6’. L’attorel’ha annunciato sul suo profilo social. Anche in questa stagione, la serie tv che vede come protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, ha letteralmente conquistato l’attenzione del grande pubblico italiano. Le storie raccontate e i vari personaggi interpretati hanno infatti fatto breccia nei cuori dei telespettatori, e lì resteranno per molto altro tempo. Adesso però, è arrivata l’di ‘Che Dio ci6‘, che andrà in onda l’11 marzo 2021, e i fans non vedono l’ora di vederla.annuncia l’: salutiamo ...

