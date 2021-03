Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni della puntata dell’11 marzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Giunge al termine la sesta edizione della fiction “Che Dio ci aiuti 6” e per l’occasione vi sarà il cameo di Can Yaman Giovedì 11 marzo alle ore 21:25 andrà in onda su Rai Uno l’ultima putanta di “Che Dio ci aiuti”, la fiction arrivata alla sua sesta stagione che racconta di Suor Angela e delle sue ragazze alle prese con i problemi piccoli e grandi della vita. Molti sono i punti interrogativi che l’ultima puntata dovrà sciogliere cercando di dare ad ogni protagonista un finale più o meno lieto. La certezza è che nell’ultima puntata vi sarà la presenza di una guest star. Dopo Stefano De Martino vi è una new entry ossia Can Yaman che farà un cameo determinante per la vita di una delle protagoniste. Leggi anche: Per l’episodio finale, a Che Dio ci aiuti 6 ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Giunge al termine la sesta edizionefiction “Che Dio ci6” e per l’occasione vi sarà il cameo di Can Yaman Giovedì 11alle ore 21:25 andrà in onda su Rai Uno l’ultima putanta di “Che Dio ci”, la fiction arrivata alla sua sesta stagione che racconta di Suor Angela e delle sue ragazze alle prese con i problemi piccoli e grandivita. Molti sono i punti interrogativi che l’ultimadovrà sciogliere cercando di dare ad ogni protagonista un finale più o meno lieto. La certezza è che nell’ultimavi sarà la presenza di una guest star. Dopo Stefano De Martino vi è una new entry ossia Can Yaman che farà un cameo determinante per la vita di una delle protagoniste. Leggi anche: Per l’episodio finale, a Che Dio ci6 ...

