Charlotte Casiraghi | icona dallo stile impeccabile e dallo charme innato

Leggi su amica

(Di mercoledì 10 marzo 2021)è senza dubbio la donna che più di ogni altra incarna un’eleganza contemporanea e classica al tempo stesso. Tra outfit minimali, abiti da neo figlia dei fiori e preziosi vestiti da sera, il suosfugge alle definizioni e ai cliché. E conquista per il suo misurato eclettismo. Sarà forse perché anche nella vita si dedica a tantissime attività diverse? Contributor per importanti magazine internazionali, filantropa, amazzone, appassionata di filosofia e modella talvolta. Sa sempre come catturare l’attenzione di fotografi e pubblico. Apparentemente senza sforzo.alla sfilata Cruise 2017-2018 di Chanel. Foto, Getty Monegasca di nascita ma parigina nel fascino, sa alternare un tubino di tweed bon chic bon genre a un outfit d’ispirazione bohémienne. Passa con disinvoltura da un lungo abito ...