Champions League, PSG-Barcellona: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tutto quello che c’è da sapere su PSG-Barcellona, sfida in programma stasera alle 21:00, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Archiviate le rispettive vittorie in campionato contro Bordeaux e Osasuna, Paris Saint Germain e Barcellona tornano a sfidarsi a distanza di 3 settimane dalla sfida del Camp Nou che lo scorso 16 febbraio vide i parigini annientare per 4 a 1 i malcapitati blaugrana del neo presidente, Joan Laporta. La tripletta di uno scatenato Mbappé e il gol finale di Moise Kean, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio spagnolo firmato Lionel Messi, rappresentano un vantaggio importante per i francesi che dovrebbero perdere con 5 gol di scarto per consentire ai catalani di accedere ai quarti di finale. È già accaduto nel 2017, seppur a campi invertiti, ma per quanto visto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tutto quello che c’è da sapere su PSG-, sfida in programma stasera alle 21:00, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di. Archiviate le rispettive vittorie in campionato contro Bordeaux e Osasuna, Paris Saint Germain etornano a sfidarsi a distanza di 3 settimane dalla sfida del Camp Nou che lo scorso 16 febbraio vide i parigini annientare per 4 a 1 i malcapitati blaugrana del neo presidente, Joan Laporta. La tripletta di uno scatenato Mbappé e il gol finale di Moise Kean, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio spagnolo firmato Lionel Messi, rappresentano un vantaggio importante per i francesi che dovrebbero perdere con 5 gol di scarto per consentire ai catalani di accedere ai quarti di finale. È già accaduto nel 2017, seppur a campi invertiti, ma per quanto visto ...

Advertising

SquawkaNews : ?? 19’ Juventus 0-1 Porto (1-3) ?? 49’ Juventus 1-1 Porto (2-3) ?? 54’ Taremi sent off ?? 63’ Juventus 2-1 Porto (… - juventusfc : KICK-OFF | Ci siamo. È cominciata #JuveFCP! Abbiamo un solo obiettivo. Centriamolo ?? Tutti insieme. Da Juve ????… - OptaPaolo : 20 - Erling Haaland è diventato il giocatore più veloce di sempre a segnare 20 gol in Champions League: ha impiegat… - homer_mario : RT @EdoardoMecca1: Se battiamo il Porto svoltiamo la stagione e possiamo giocarcela in Champions League. Sicuramente sono pazzo ma ho quest… - angexzanetti : RT @verok_cal: Fai RT se hai vinto le stesse Champions League di Gianluigi Buffon -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Diretta Liverpool - Lipsia ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni ... reduce da un momento molto complicato che ha portato alle sei sconfitte consecutive in casa in Premier League, alle ore 21 sfida il Lipsia nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si ...

L'addio alla Champions pesa subito in Borsa: in apertura il titolo perde il 6,5% La Juventus eliminata agli ottavi di Champions League perde anche in Borsa. Il titolo del club cede nei primi scambi il 6,5% a 0,8 euro. Ieri, la vittoria ai supplementari (3 - 2 contro il Porto) non è bastata alla squadra dell'...

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi Sky Sport Juventus, crolla il titolo in borsa dopo l’eliminazione: -6,5% in apertura Juventus in Borsa, crollo post eliminazione Champions: -6,5% in apertura per il titolo bianconero dopo il 3-2 contro il Porto ...

La maledizione ottavi Troppo spesso in Europa League l’avventura della Roma si è fermata agli Ottavi, compresa la scorsa stagione Stavolta Fonseca, oltre agli avversari sul campo, deve battere anche il destino. Rispetto al ...

... reduce da un momento molto complicato che ha portato alle sei sconfitte consecutive in casa in Premier, alle ore 21 sfida il Lipsia nel ritorno degli ottavi di finale di. Si ...La Juventus eliminata agli ottavi diperde anche in Borsa. Il titolo del club cede nei primi scambi il 6,5% a 0,8 euro. Ieri, la vittoria ai supplementari (3 - 2 contro il Porto) non è bastata alla squadra dell'...Juventus in Borsa, crollo post eliminazione Champions: -6,5% in apertura per il titolo bianconero dopo il 3-2 contro il Porto ...Troppo spesso in Europa League l’avventura della Roma si è fermata agli Ottavi, compresa la scorsa stagione Stavolta Fonseca, oltre agli avversari sul campo, deve battere anche il destino. Rispetto al ...