Champions League, Manchester City e Borussia Mönchengladbach si giocano il ritorno in campo neutro (Di mercoledì 10 marzo 2021) Attraverso una nota ufficiale, la Uefa ha fatto sapere che la sfida di Champions League tra Manchester City e Borussia Mönchengladbach si giocherà in campo neutro a causa delle restrizioni per la pandemia di Covid-19 che obbliga i tedeschi a non poter andare in Inghilterra, come deciso dalla Germania."La UEFA conferma ufficialmente che la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Manchester City e Borussia Mönchengladbach si giocherà al Puskás Aréna di Budapest. La data della partita (16 marzo 2021) e l'orario d'inizio (21:00CET) rimarranno invariati. La UEFA desidera ringraziare il ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 marzo 2021) Attraverso una nota ufficiale, la Uefa ha fatto sapere che la sfida ditrasi giocherà ina causa delle restrizioni per la pandemia di Covid-19 che obbliga i tedeschi a non poter andare in Inghilterra, come deciso dalla Germania."La UEFA conferma ufficialmente che la partita didegli ottavi di finale di UEFAtrasi giocherà al Puskás Aréna di Budapest. La data della partita (16 marzo 2021) e l'orario d'inizio (21:00CET) rimarranno invariati. La UEFA desidera ringraziare il ...

