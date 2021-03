Champions League, le formazioni ufficiali di PSG-Barcellona (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tutto pronto al Parc des Princes per il ritorno degli ottavi di Champions League tra Psg e Barcellona. Si ripartirà dal 4-1 inflitto dai parigini ai catalani nel match d'andata, ecco le formazioni ufficiali della partita:LE formazioni ufficiali DI PSG-Barcellonacaption id="attachment 1095159" align="alignnone" width="1024" Barcellona Psg Mbappè, getty images/captionPARIS SAINT-GERMAIN (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Draxler, Verratti, Mbappe; Icardi. A disp. Rico, Kehrer, Di Maria, Rafinha, Danilo, Sarabia, Herrera, Diallo, Bakker, Dagba, Pembele, Michut. All. Pochettino.Barcellona (3-4-3): Ter Stegen; Mingueza, De Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Griezmann, ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tutto pronto al Parc des Princes per il ritorno degli ottavi ditra Psg e. Si ripartirà dal 4-1 inflitto dai parigini ai catalani nel match d'andata, ecco ledella partita:LEDI PSG-caption id="attachment 1095159" align="alignnone" width="1024"Psg Mbappè, getty images/captionPARIS SAINT-GERMAIN (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Draxler, Verratti, Mbappe; Icardi. A disp. Rico, Kehrer, Di Maria, Rafinha, Danilo, Sarabia, Herrera, Diallo, Bakker, Dagba, Pembele, Michut. All. Pochettino.(3-4-3): Ter Stegen; Mingueza, De Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Griezmann, ...

Advertising

SquawkaNews : ?? 19’ Juventus 0-1 Porto (1-3) ?? 49’ Juventus 1-1 Porto (2-3) ?? 54’ Taremi sent off ?? 63’ Juventus 2-1 Porto (… - juventusfc : KICK-OFF | Ci siamo. È cominciata #JuveFCP! Abbiamo un solo obiettivo. Centriamolo ?? Tutti insieme. Da Juve ????… - OptaPaolo : 20 - Erling Haaland è diventato il giocatore più veloce di sempre a segnare 20 gol in Champions League: ha impiegat… - ilnapolionline : Champions League/ Ecco le formazioni ufficiali delle gare delle 21! - - Delpinsky : @RafAuriemma @Cristiano Siete un muro del pianto! Non giocate nemmeno la Champions e vuoi fare le pulci ad Agnelli?… -