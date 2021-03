Champions League, la media gol senza senso Haaland: il dato (Di mercoledì 10 marzo 2021) Erling Haaland è divenuto il più giovane di sempre ad aver segnato in sei presenze di fila in Champions League. L’attaccante norvegese viaggia ad una media assurda Grazie alla doppietta segnata contro il Siviglia, Erling Haaland è divenuto il più giovane di sempre ad aver segnato in sei presenze di fila in Champions League e il giocatore più veloce di sempre a segnare 20 gol in Champions League (14). Con queste due reti, come riferito da Squawka Football, ora l’attaccante norvegese viaggia alla media assurda di un gol in Champions League ogni 53,95 minuti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Erlingè divenuto il più giovane di sempre ad aver segnato in sei presenze di fila in. L’attaccante norvegese viaggia ad unaassurda Grazie alla doppietta segnata contro il Siviglia, Erlingè divenuto il più giovane di sempre ad aver segnato in sei presenze di fila ine il giocatore più veloce di sempre a segnare 20 gol in(14). Con queste due reti, come riferito da Squawka Football, ora l’attaccante norvegese viaggia allaassurda di un gol inogni 53,95 minuti. Leggi su Calcionews24.com

