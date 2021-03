Champions League, il ritorno tra Manchester City e Mönchengladbach si giocherà a Budapest (Di mercoledì 10 marzo 2021) Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, la Uefa ha comunicato che la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Manchester City e Borussia Mönchengladbach si giocherà sul campo neutro della Puskás Aréna di Budapest. Resta invariata la data (16 marzo) e l’orario d’inizio (ore 21). Foto: Champions League Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, la Uefa ha comunicato che la partita didegli ottavi di finale ditrae Borussiasisul campo neutro della Puskás Aréna di. Resta invariata la data (16 marzo) e l’orario d’inizio (ore 21). Foto:Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

