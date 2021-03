Champions League, il Barcellona pareggia con il PSG e saluta l’Europa. Liverpool ai quarti (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Barcellona saluta la Champions League senza impresa, contro il PSG finisce 1-1 e ad andare ai quarti di finale è la squadra di Pochettino. I catalani hanno disputato comunque un gran primo tempo nonostante il vantaggio dei parigini con il rigore trasformato da Mbappè. Pareggio di Messi che poi sbaglia anche un rigore a fine primo tempo, nella ripresa gli spagnoli non sfondano e il Psg gestisce il pareggio che vale i quarti di finale. Il Liverpool batte ancora il Lipsia, finisce 2-0 grazie alle reti di Salah e Manè che spediscono Klopp tra le migliori 8 d'Europa.Psg Barcellona 1-1: risultato e tabellinoRETE: 29? Mbappé rig., 37? MessiPSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi (76? Dagba), Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa (45? Diallo); Gueye (57? Danilo), Paredes; ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 marzo 2021) Illasenza impresa, contro il PSG finisce 1-1 e ad andare aidi finale è la squadra di Pochettino. I catalani hanno disputato comunque un gran primo tempo nonostante il vantaggio dei parigini con il rigore trasformato da Mbappè. Pareggio di Messi che poi sbaglia anche un rigore a fine primo tempo, nella ripresa gli spagnoli non sfondano e il Psg gestisce il pareggio che vale idi finale. Ilbatte ancora il Lipsia, finisce 2-0 grazie alle reti di Salah e Manè che spediscono Klopp tra le migliori 8 d'Europa.Psg1-1: risultato e tabellinoRETE: 29? Mbappé rig., 37? MessiPSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi (76? Dagba), Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa (45? Diallo); Gueye (57? Danilo), Paredes; ...

SquawkaNews : ?? 19’ Juventus 0-1 Porto (1-3) ?? 49’ Juventus 1-1 Porto (2-3) ?? 54’ Taremi sent off ?? 63’ Juventus 2-1 Porto (… - juventusfc : KICK-OFF | Ci siamo. È cominciata #JuveFCP! Abbiamo un solo obiettivo. Centriamolo ?? Tutti insieme. Da Juve ????… - OptaPaolo : 20 - Erling Haaland è diventato il giocatore più veloce di sempre a segnare 20 gol in Champions League: ha impiegat… - VinzTen10 : RT @stediclemente: Per la prima volta dopo 16 anni né #Messi né #Ronaldo giocheranno i quarti di finale di Champions League. La fine di er… - gianpi36590925 : RT @OptaPaolo: 2004/05 - Per la prima volta dal 2004/05 sia Cristiano #Ronaldo che Lionel #Messi non si sono qualificati per i quarti di fi… -