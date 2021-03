Champions League, calendario di oggi: orari partite 10 marzo, tv, programma, streaming Sky e Mediaset (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo le prime due partite di ieri, la Champions League prosegue oggi – 10 marzo – nel suo programma relativo alle gare di ritorno degli ottavi di finale della stagione 2020/2021. Saranno due le partite in agenda, entrambe con calcio d’inizio fissato per le 21: PSG-Barcellona che sarà visibile su Sky Sport Uno (201), nella quale si parte dal 4-1 a favore dei francesi maturato in Catalogna, e Liverpool-Lipsia su Sky Sport Football (203), incrocio che vedrà gli inglesi iniziare il match forti del 2-0 dell’andata maturato “in casa” dei tedeschi (anche se si giocò in campo neutro a causa della situazione sanitaria). Mercoledì 10 marzo 2021 Ore 21 PSG-Barcellona Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport HD 252 Diretta streaming: Sky Go e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo le prime duedi ieri, laprosegue– 10– nel suorelativo alle gare di ritorno degli ottavi di finale della stagione 2020/2021. Saranno due lein agenda, entrambe con calcio d’inizio fissato per le 21: PSG-Barcellona che sarà visibile su Sky Sport Uno (201), nella quale si parte dal 4-1 a favore dei francesi maturato in Catalogna, e Liverpool-Lipsia su Sky Sport Football (203), incrocio che vedrà gli inglesi iniziare il match forti del 2-0 dell’andata maturato “in casa” dei tedeschi (anche se si giocò in campo neutro a causa della situazione sanitaria). Mercoledì 102021 Ore 21 PSG-Barcellona Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport HD 252 Diretta: Sky Go e ...

