Champions | Juventus eliminata Pirlo | “CR7 male? Capita” | VIDEO

Advertising

SquawkaNews : ?? 19’ Juventus 0-1 Porto (1-3) ?? 49’ Juventus 1-1 Porto (2-3) ?? 54’ Taremi sent off ?? 63’ Juventus 2-1 Porto (… - ZZiliani : È il 9 marzo 2021 e la #Juventus è fuori, oltre che dallo scudetto, anche dalla #Champions. Dopo il #Lione, a elimi… - juventusfc : KICK-OFF | Ci siamo. È cominciata #JuveFCP! Abbiamo un solo obiettivo. Centriamolo ?? Tutti insieme. Da Juve ????… - ninconanco62 : RT @ZZiliani: E adesso, come già un anno fa, l’unica speranza italiana di conservare l’Europa che conta, con la #Juventus tumulata e la #La… - massimobordonar : Quello della Juventus è un fallimento su tutta la linea (che nasce da lontano) -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Juventus

Ancora una delusione bianconera per Cristiano Ronaldo, ottavi di nuovo fatali: passa il Porto. Il norvegese Haaland, intanto, con una doppietta, trascina il Borussia Dortmund....che fa il vicepresidente della, Pavel Nedved fa capire il perché di quel soprannome. Il triplice fischio contro il Porto , che sancisce l'eliminazione della squadra di Pirlo dalla...Due big match anche questa sera per quanto riguarda la Champions League: in campo Psg-Barcellona e Liverpool-Lipsia ...Scese dal jet privato come un dio irraggiungibile, come una visione. Lui, con cinque Champions sulla mensola in salotto, era atterrato sul pianeta Juventus per regalare ai bianconeri questa sua ...