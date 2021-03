Chad Stahelski regista del thriller Classified

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Ildi, già nel team del frachise di John Wick, si occuperà delprodotto per New Line., già nel team che ha portato al successo John Wick, sarà ildi, un progetto che verrà prodotto da New Line. Il filmmaker sarà coinvolto anche come produttore in collaborazione con Jason Spitz e Alex Young, e Trevor Enngelson tramite la casa di produzione Underground. La sceneggiatura è stata firmata da Andrew Deutschman e Jason Pagan e il film viene descritto come un mix di Die Hard e Indiana Jones. La storia al centro disarà ambientata all'interno di un bunker del governo top secret dove sono conservati degli oggetti della seconda Guerra Mondiale ...