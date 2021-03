Centromarca, 74% delle imprese dà conto delle attività per la sostenibilità (Di mercoledì 10 marzo 2021) Secondo le evidenze dell’indagine redatta dal dipartimento di Economia aziendale dell’università Roma Tre (redatta nel 2020 sulla base di dati pubblici) il 74% delle industrie aderenti a Centromarca dà conto pubblicamente, attraverso Internet, della sua attività nel campo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il 57% di queste aziende diffonde un bilancio di sostenibilità: è una percentuale rilevante se si considera che in Italia lo fa solo il 19% delle imprese (dato Istat, basato su dichiarazioni). Il 65% delle industrie che rendicontano dichiara i suoi impegni futuri, indicando obiettivi quantitativi misurabili. Sul fronte ambientale il 72% ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Secondo le evidenze dell’indagine redatta dal dipartimento di Economia aziendale dell’università Roma Tre (redatta nel 2020 sulla base di dati pubblici) il 74%industrie aderenti adàpubblicamente, attraverso Internet, della suanel campo dellaambientale, sociale ed economica. Il 57% di queste aziende diffonde un bilancio di: è una percentuale rilevante se si considera che in Italia lo fa solo il 19%(dato Istat, basato su dichiarazioni). Il 65%industrie che rendicontano dichiara i suoi impegni futuri, indicando obiettivi quantitativi misurabili. Sul fronte ambientale il 72% ...

