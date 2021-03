"C'è ancora molto da fare". Draghi inizia la marcia per riformare la Pa (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il realismo di Mario Draghi sulla marcia che la Pubblica amministrazione dovrà intraprendere in fretta per non perdere i soldi del Recovery è in una frase che il premier pronuncia pochi istanti prima di firmare il Patto sulla Pa con i sindacati a palazzo Chigi. La frase: “Il Patto è sicuramente un evento di grande importanza per il metodo, per il contenuto, per questa relazione di dialogo che c’è. Ma è, ricordiamocelo, il primo passo. molto, se non quasi tutto, resta da fare”. La traduzione, il messaggio politico: bisogna passare subito dalle parole ai fatti perché la macchina italiana della Pa è in affanno, poco digitale, datata. E invece servono gli statali per il Recovery, figure nuove e capaci di elaborare e di garantire l’attuazione dei progetti finanziati con i soldi europei. Gli strumenti: assunzioni sprint dei ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il realismo di Mariosullache la Pubblica amministrazione dovrà intraprendere in fretta per non perdere i soldi del Recovery è in una frase che il premier pronuncia pochi istanti prima di firmare il Patto sulla Pa con i sindacati a palazzo Chigi. La frase: “Il Patto è sicuramente un evento di grande importanza per il metodo, per il contenuto, per questa relazione di dialogo che c’è. Ma è, ricordiamocelo, il primo passo., se non quasi tutto, resta da”. La traduzione, il messaggio politico: bisogna passare subito dalle parole ai fatti perché la macchina italiana della Pa è in affanno, poco digitale, datata. E invece servono gli statali per il Recovery, figure nuove e capaci di elaborare e di garantire l’attuazione dei progetti finanziati con i soldi europei. Gli strumenti: assunzioni sprint dei ...

