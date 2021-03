Catalogna | le trattative tra i partiti indipendentisti per il nuovo governo Il bivio con Madrid tra dialogo e scontro

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Leper ilcatalano hanno evidenziato le differenze del fronte indipendentista. Esquerra Republicana (Erc) si è imposto come primo partito del blocco nelle elezioni regionali del 14 febbraio e sta portando avanti i dialoghi con Junts x Catalunya (JxC) e Candidatura d’Unitat Popular (Cup). Le tre formazioni condividono lo stesso fine, ma con modalità e orientamenti diversi, ognuna con richieste specifiche che stanno finalmente per giungere a un compromesso. La data chiave è quella del 12 marzo, quando il Parlament si riunirà per eleggere il presidente della Camera, due vicepresidenti e quattro segretari. A quel punto, i deputati avranno tempo fino al 26 per scegliere ilgovernatore della, che con ogni probabilità sarà Pere Aragonès. Le proteste contro l’arresto ...

