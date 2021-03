Castro | “Il passaggio del turno è importante Fonseca mi ha lasciato un grande gruppo”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Luis, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Roma, che vedrà sfidare, ex tecnico degli ucraini. Queste le parole di: “Per noi èpassare questoed èanche il ritorno a Kiev.haun fantasticodi giocatori. Anche dal punto di vista amministrativo, tutto funziona ed è collaudato, anche grazie a quanto fatto da lui. Qui ha vinto tanto è stato difficile sostituirlo. Haunaeredità”. Domani sarà piùdifendere o provare a segnare un gol fuori casa?“Sarà fondamentale non subire troppo, rimanere con le posizione allineate in mezzo al ...

