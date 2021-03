Castor alla conquista di Cerved con l’aiuto del fondo sovrano di Singapore Sulla società un’offerta da 1 | 8 miliardi

(Di mercoledì 10 marzo 2021)vuolere, la banca dati economico- finanziaria che valuta il rischio di credito delle imprese. E così ildiGic mette il naso nei bilanci delle aziende italiane. Con tutti gli annessi e connessi correlati all’utilizzazione dei poteri speciali pubblici (golden power) nei segmenti strategici dell’economia in presenza di investimenti pubblici stranieri. Il veicolo, controllato dal finanziere Andrea Pignataro e partecipato da Gic (10%), ha infatti lanciatopubblica di acquisto sull’impresa di business intelligence quotata a Piazza Affari. Della partita è anche ilstrategico italiano (Fsi) di Maurizio Tamagnini, socio in affari anche di Cassa Depositi e Prestiti, che si ...

...nella mattinata a seguito del patteggiamento per una causa collettiva negli Usa per difetti... tiene Cerved (+0,5%), all'indomani della corsa sul prezzo dell'Opa di. ....9% rispetto al prezzo ufficiale delle azionidata del 5 marzo 2021 e del 43% rispetto...chi ha lanciato formalmente l'Opa? 'L'offerta - ha rimarcato il Sole 24 Ore - è promossa tramite...Dopo aver acquisito Cedacri, il principale operatore italiano nel mercato dell’outsourcing di servizi It per banche e istituzioni finanziarie, l’imprenditore del fintech Andrea Pignataro punta ora su ...Cerved spicca un altro volo dopo che Castor ha lanciato un'OPA a 9,5 euro per azione: ecco le condizioni dell'offerta.