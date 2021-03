Castellammare di Stabia | 118 sommerso da richieste di soccorso e ambulanze bloccate per ore fuori dall’ospedale | “Viviamo sanità di guerra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 marzo 2021) La terza ondata colpisce la provincia di Napoli. Adi, il comune in cui la percentuale dei contagi risulta essere doppia rispetto al resto della Campania e il cui il sindaco, proprio a causa dell’aumento esponenziale di contagi ha introdotto la zona rossa rafforzata, l’ospedale cittadino San Leonardo, già punto di riferimento per un bacino d’utenza di oltre 500mila persone, scoppia. L’aumento dei casi Covid si ripercuote direttamente sul servizio 118 con lein fila per ore (nelle scorse settimane anche giorni) in attesa di ‘sbarellare’. “Il paziente che trasporto io è arrivato a mezzanotte, sta qui da circa 18 ore – ci spiega un medico del 118 – non c’è posto, quindi li teniamo nellecon l’ossigeno liquido fino a quando non si libera un posto o fino a ...