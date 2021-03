Caso Navalny | ecco perché l’Ue prende tempo sulle sanzioni alla Russia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 10 marzo 2021) L’incontro di ieri del Comitato politico e di sicurezza, composto dagli ambasciatori degli Stati membri presso l’Unione europea, non ha dato luce verde al pacchetto diannunciato la scorsa settimana (per la prima volta di concerto con gli Stati Uniti) contro quattro ufficiali russi per la detenzione di Alexei, oppositore del presidente Vladimir Putin. A rivelarlo è Politico, che cita “diversi diplomatici” europei. Due di loro hanno accusato Budapest di aver bloccato la decisione. A essere maliziosi viene da pensare che il dito puntato contro l’Ungheria di Viktor Orbán, che pur recentemente ha aperto – e molto – a Mosca così come a Pechino, in questosia piuttosto pretestuoso. Infatti, secondo i diplomatici il pacchetto sarà più ampio. Misure restrittive dovrebbero essere imposte anche su altri soggetti colpevoli ...