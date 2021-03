Caso mascherine | Le Iene pubblicano le telefonate mai sentire prima di Arcuri

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Gaetano Pecoraro e Marco Occhipinti hanno realizzato un servizio per Lenell’ambito dell’inchiesta sui milioni diche sarebbero arrivate dalla Cina senza certificazioni. Lehanno fattoper lavolta l’audio di alcuneinedite dell’ex commissario per l’emergenza Covid Domenico. In particolare di una del 16 marzo 2020 con l’imprenditore Filippo Moroni che avrebbe tentato inutilmente di fornire dispositivi certificati e a prezzo molto più conveniente, “senza volerci guadagnare e per aiutare il Paese”. Come è andata?“1800 morti ma cosa stiamo aspettando? Basta!… Ma chissenefrega di come interloquiamo! Ma chissenefrega! C’è la gente che muore e qui stiamo facendo burocrazia!”. Le ormai famose ...

