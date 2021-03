Casalino: “cancri da estirpare” ,ed è bufera nel PD (Di mercoledì 10 marzo 2021) Da una persona, Rocco Casalino, che è stata responsabile della comunicazione di un personaggio istituzionalmente noto, non ci saremmo aspettati certe affermazioni piuttosto pesanti e fuori luogo. Da questo fatto nasce la bufera su Rocco Casalino. Ospite nella trasmissione televisiva ‘ Oggi è un altro giorno’ su Rai Uno, Casalino non è riuscito a moderare Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 10 marzo 2021) Da una persona, Rocco, che è stata responsabile della comunicazione di un personaggio istituzionalmente noto, non ci saremmo aspettati certe affermazioni piuttosto pesanti e fuori luogo. Da questo fatto nasce lasu Rocco. Ospite nella trasmissione televisiva ‘ Oggi è un altro giorno’ su Rai Uno,non è riuscito a moderare

Advertising

peppeprovenzano : Nel @pdnetwork non ci sono 'cancri da estirpare'. Casalino si scusi e chiunque commenti le nostre vicende porti ri… - marcodimaio : Non c’è alcuna ragione politica o di altro tipo per parlare di parlamentari ed esponenti di partiti diversi dal pro… - davidallegranti : Santori: 'Il Pd ha un marchio tossico'. Casalino: “Ci sono alcune persone del Pd che sono straordinarie come Zingar… - BlobRai3 : ROCCO & I SUOI ... 'MACELLI' 'Nel Pd ci sono persone straordinarie come Zingaretti e Franceschini, ma ci sono dei c… - giap87625642 : RT @SuperErmy: Basta con il politicamente corretto! Come definire i renziani che militano ancora nel #PD? I cancri non sono altro che cellu… -