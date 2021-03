CAROLINA CRESCENTINI | Dichiarazione bollente: “Fiera delle mie occhiaie!” (Di mercoledì 10 marzo 2021) CAROLINA CRESCENTINI è una delle attrici più in voga del momento ed avverrà anche il suo esordio con il film Nada su Rai 1. La donna è stata sulla bocca di tutti qualche tempo fa per alcune dichiarazioni inerenti le sue occhiaie. Ha sempre saputo infatti rendere un difetto come uno dei suoi punti di forza. Ormai sono infatti diventate celebri le sue borse sotto gli occhi e queste la rendono anche più umana e simpatica di molte altre donne. Per CAROLINA non sono mai state un problema, anzi ha sempre avuto la testa alzata per mostrare la sua bellezza. C’era piuttosto chi avrebbe voluto convincerla a farsi qualche piccolo ritocco ma lei ha sempre sottolineata di essere Fiera di queste borse sotto gli occhi. Addirittura qualcuno avrebbe detto che non avrebbe mai potuto fare l’attrice. “Quando avevo ventuno ... Leggi su giornal (Di mercoledì 10 marzo 2021)è unaattrici più in voga del momento ed avverrà anche il suo esordio con il film Nada su Rai 1. La donna è stata sulla bocca di tutti qualche tempo fa per alcune dichiarazioni inerenti le sue occhiaie. Ha sempre saputo infatti rendere un difetto come uno dei suoi punti di forza. Ormai sono infatti diventate celebri le sue borse sotto gli occhi e queste la rendono anche più umana e simpatica di molte altre donne. Pernon sono mai state un problema, anzi ha sempre avuto la testa alzata per mostrare la sua bellezza. C’era piuttosto chi avrebbe voluto convincerla a farsi qualche piccolo ritocco ma lei ha sempre sottolineata di esseredi queste borse sotto gli occhi. Addirittura qualcuno avrebbe detto che non avrebbe mai potuto fare l’attrice. “Quando avevo ventuno ...

