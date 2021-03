Carolina Crescentini, chi è Viviana: età. altezza, figli e marito (Di mercoledì 10 marzo 2021) Carolina Crescentini è l’attrice che, nella fiction di Rai 1 La Bambina che non Voleva Cantare, in onda stasera su Rai 1 a partire dalle 21.25, interpreta Viviana, la madre della cantante Nada Malanima. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei! Età Carolina Crescentini, diventata famosa con il film Notte Prima degli Esami – Oggi, pellicola sequel del film con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi, è nata a Roma il 18 aprile 1980. Ciò significa che ha attualmente 40 anni e che ne compirà 41 tra poco. altezza Carolina Crescentini, che deve la sua fama anche al ruolo di Corinna nella sitcom Boris, è alta 1,63. figli Carolina Crescentini non ha attualmente figli. Nel corso delle ... Leggi su giornal (Di mercoledì 10 marzo 2021)è l’attrice che, nella fiction di Rai 1 La Bambina che non Voleva Cantare, in onda stasera su Rai 1 a partire dalle 21.25, interpreta, la madre della cantante Nada Malanima. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei! Età, diventata famosa con il film Notte Prima degli Esami – Oggi, pellicola sequel del film con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi, è nata a Roma il 18 aprile 1980. Ciò significa che ha attualmente 40 anni e che ne compirà 41 tra poco., che deve la sua fama anche al ruolo di Corinna nella sitcom Boris, è alta 1,63.non ha attualmente. Nel corso delle ...

Advertising

rtl1025 : ????? Una bellissima intervista a @Carolcrasher e @Tecla_insolia in cui ci hanno raccontato del film La bambina che n… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Nada, “La bambina che non voleva cantare” – Con Carolina Crescentini, Tecla Insolia, Paolo Calabresi… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Nada, “La bambina che non voleva cantare” – Con Carolina Crescentini, Tecla Insolia, Paolo Calabresi… - 24Trends_Italia : 12. Alice Cooper - 10M+ 13. Prenotazione vaccino Covid Sicilia - 10M+ 14. Stripchat - 10M+ 15. Lady Diana - 10M+ 16… - AndreaPelagatti : #Carolina #crescentini chi è, serie #tv #nada la bambina che non voleva cant... -