Carlotta Dell'Isola risponde ad Alfonso Signorini che era rimasto deluso da lei al Grande Fratello Vip

Carlotta Dell'Isola è stata tra le concorrenti del Grande Fratello Vip 5 che più sono rimaste in sordina e, in effetti, la ex protagonista di Temptation Island non è riuscita ad imprimere la sua firma all'interno del reality show, creando dinamiche o distinguendosi per qualche particolare attitudine. Alfonso Signorini, interrogato su chi tra i concorrenti lo avesse deluso di più, ha citato proprio Carlotta Dell'Isola; il conduttore del Grande Fratello Vip 5 si sarebbe aspettato di più dalla ragazza, specie dopo le "gesta" compiute dalla ragazza a Temptation Island. Carlotta Dell'Isola, a onor del vero, si è sempre dimostrata una ragazza educata e perbene e ha ...

