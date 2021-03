Carlotta Benusiglio | chiesto il processo per il fidanzato Marco Venturi

Advertising

HuffPostItalia : Chiesto processo per il fidanzato di Carlotta Benusiglio, stilista trovata impiccata a Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta Benusiglio

La Procura di Milano ha chiesto il processo per Marco Venturi accusato di omicidio per la morte della sua fidanzata, la stilista 37enne, trovata impiccata con una sciarpa ad un albero, nel capoluogo lombardo, il 31 maggio 2016. Il pm Francesca Crupi, che ha ereditato il fascicolo dall'ex collega Gianfranco Gallo, ...La Procura di Milano ha chiesto il processo per Marco Venturi accusato di omicidio per la morte della sua fidanzata, la stilista 37enne, trovata impiccata con una sciarpa ad un albero, nel capoluogo lombardo, il 31 maggio 2016 . Il pm Francesca Crupi , che ha ereditato il fascicolo dall'ex collega Gianfranco Gallo ...Il Pm della Procura di Milano Francesca Crupi ha chiesto il processo per Marco Venturi, l’uomo che era fidanzato con Carlotta Benusiglio, la stilista trovata impiccata a Milano il 31 maggio 2016.A quasi cinque anni dalla notte in cui Carlotta Benusiglio venne ritrovata senza vita appoggiata a un albero del parco di piazza Napoli, con una sciarpa avvolta intorno al collo, la procura chiede ...