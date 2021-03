Caos vaccini, ma la Lombardia fa l’accordo con Confindustria (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel pieno della bufera sui ritardi e i disservizi nelle vaccinazioni la Regione Lombardia si gioca il diversivo dell’annuncio ad effetto: siamo i primi a vaccinare in azienda. l’accordo è un favore a Confindustria Lombardia che ottiene di vaccinare i dipendenti delle aziende a lei associate appena sarà possibile, ed è stato sottoscritto insieme a Confapi e Anma, l’associazione nazionale medici d’azienda e competenti. Una fuga in avanti della giunta lombarda che anticipa il piano nazionale in arrivo a giorni … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel pieno della bufera sui ritardi e i disservizi nelle vaccinazioni la Regionesi gioca il diversivo dell’annuncio ad effetto: siamo i primi a vaccinare in azienda.è un favore ache ottiene di vaccinare i dipendenti delle aziende a lei associate appena sarà possibile, ed è stato sottoscritto insieme a Confapi e Anma, l’associazione nazionale medici d’azienda e competenti. Una fuga in avanti della giunta lombarda che anticipa il piano nazionale in arrivo a giorni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

pfmajorino : La banda dei quattro #Fontanavattene #Salvini #Bertolaso #LetiziaMoratti sta fallendo sui vaccini. Magari tra qual… - infoitinterno : Vaccini per il personale scolastico, Sansa: “Ennesimo caos di Toti, sistema di prenotazioni in tilt” - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: Caos vaccini, in Calabria c'è uno scarto del 40% tra dosi arrivate e dosi somministrate. La domanda è: perchè non veng… - Straccia2 : RT @pfmajorino: La banda dei quattro #Fontanavattene #Salvini #Bertolaso #LetiziaMoratti sta fallendo sui vaccini. Magari tra qualche sett… - ilVizzarro : Caos vaccini a Vibo, Tassone: «Longo si ravveda» #calabrianotizie #coronavirus #COVID19 #vaccini -