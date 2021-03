Campionato Primavera, l’Inter vince di misura sul Bologna e si prende il primo posto (Di mercoledì 10 marzo 2021) l’Inter Primavera vince contro il Bologna Terza vittoria consecutiva per l’Inter Primavera di Armando Madonna che nella quattordicesima giornata del Campionato di categoria batte il Bologna grazie al gol di Bonfanti. Avvio positivo dei nerazzurri, che nei primi cinque minuti di gioco mettono in apprensione la retroguardia del Bologna, prima con il cross pericoloso di Vezzoni, smanacciato in qualche modo da Molla, poi con l’incursione dalla destra di Satriano. Per il primo squillo della formazione di casa bisogna attendere il 20?: Roma pennella un traversone dalla destra, Juwara svetta al centro dell’area ma di testa non riesce a inquadrare la porta. Alla mezz’ora l’Inter si riaffaccia ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021)contro ilTerza vittoria consecutiva perdi Armando Madonna che nella quattordicesima giornata deldi categoria batte ilgrazie al gol di Bonfanti. Avvio positivo dei nerazzurri, che nei primi cinque minuti di gioco mettono in apprensione la retroguardia del, prima con il cross pericoloso di Vezzoni, smanacciato in qualche modo da Molla, poi con l’incursione dalla destra di Satriano. Per ilsquillo della formazione di casa bisogna attendere il 20?: Roma pennella un traversone dalla destra, Juwara svetta al centro dell’area ma di testa non riesce a inquadrare la porta. Alla mezz’orasi riaffaccia ...

Advertising

Inter : ? | VITTORIA Una rete di Bonfanti decide #BolognaInter: terza vittoria consecutiva in campionato per la Primavera… - MilanTV : Appuntamento alle 15 LIVE su @DAZN_IT e @SkySport canale 230 per vivere insieme le emozioni di #MilanRoma, big matc… - Emiliangiolo : State veramente guardando Milan Roma del campionato primavera? Non ho più parole per voi - rCapucconio : RT @Inter: ? | VITTORIA Una rete di Bonfanti decide #BolognaInter: terza vittoria consecutiva in campionato per la Primavera nerazzurra!… - Emre58420918 : RT @Inter: ? | VITTORIA Una rete di Bonfanti decide #BolognaInter: terza vittoria consecutiva in campionato per la Primavera nerazzurra!… -