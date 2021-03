Campionati dilettantistici, ufficiale la chiusura di Promozione, I, II e III categoria (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoStop definitivo dalla Promozione alla terza categoria. E’ la decisione definitiva del Consiglio Direttivo, aseguito della riunione Lega Nazionale Dilettanti tenutasi oggi a Roma, tra le decisioni prese il Consiglio Direttivo ha deciso di chiudere definitivamente ogni possibilità di ripartenza per i Campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria. La LND ha infatti ritenuto che non vi sono le condizioni per la ripresa delle attività in ambito regionale non di rilievo nazionale (eccetto l’Eccellenza) e comunicherà la chiusura dei Campionati alla FIGC. Dalle prime indiscrezioni i Campionati dovrebbero ripartire a settembre 2021 da zero, ma con gironi immutati tenendo comunque conto che in estate ci potranno ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoStop definitivo dallaalla terza. E’ la decisione definitiva del Consiglio Direttivo, aseguito della riunione Lega Nazionale Dilettanti tenutasi oggi a Roma, tra le decisioni prese il Consiglio Direttivo ha deciso di chiudere definitivamente ogni possibilità di ripartenza per idi, Prima, Seconda e Terza. La LND ha infatti ritenuto che non vi sono le condizioni per la ripresa delle attività in ambito regionale non di rilievo nazionale (eccetto l’Eccellenza) e comunicherà ladeialla FIGC. Dalle prime indiscrezioni idovrebbero ripartire a settembre 2021 da zero, ma con gironi immutati tenendo comunque conto che in estate ci potranno ...

