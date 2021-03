Campi da basket diventano opere d’arte Ad aprile lo StreetArtBall Project (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un progetto come simbolo di ripartenza, attraverso arte e sport, nasce a Bergamo. Proprio la nostra città sarà la «tela» sulla quale verranno realizzate vere e proprie opere d’arte «unconventional». StreetArtBall (Sab) Project è un’idea nata grazie all’impegno di realtà locali, attive nel settore sportivo, artistico, sociale e culturale. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un progetto come simbolo di ripartenza, attraverso arte e sport, nasce a Bergamo. Proprio la nostra città sarà la «tela» sulla quale verranno realizzate vere e proprie«unconventional».(Sab)è un’idea nata grazie all’impegno di realtà locali, attive nel settore sportivo, artistico, sociale e culturale.

Advertising

rivieraoggi : Campi da basket “Las Vegas”, ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione - 85AleFrau : RT @RadioBasket108: Al via la collaborazione con @LNPSOCIAL!!!! ?????? Tutto sulla #SerieA2OldWildWest e sulla #SerieBOldWildWest con appunt… - FabryWrath : @Perla19733917 @AIessandra__bb @ItalicaTestudo @liliaragnar @AndFranchini @ombrysan @doluccia16 @VivianaP1511… - BasketMagazine : New post: LNP inizia la partnership con Radio Basket 108: nel weekend live minuto per minuto dai campi di A2 e di B… - RadioBasket108 : Al via la collaborazione con @LNPSOCIAL!!!! ?????? Tutto sulla #SerieA2OldWildWest e sulla #SerieBOldWildWest con ap… -