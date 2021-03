(Di mercoledì 10 marzo 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus.del giorno: 3.034 (di cui 311 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 2.111 Sintomatici: 612 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolare Tamponi del giorno: 25.867 (di cui 3.615 antigenici) Totale: 292.608 (di cui 9.289 antigenici) Totale tamponi: 3.151.955 (di cui 146.848 antigenici)? ?Deceduti: 26 (*)? Totale deceduti: 4.576 Guariti: 1.814 Totale guariti: 195.605 * 26 deceduti nelle ultime 48 ore. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 143 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Campania, il bollettino: oltre 2mila positivi su 26mila tamponi, il report #Covid - antonellaa262 : Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 9 marzo dell’unità di Crisi regionale riporta 3.034 positivi su 25.8… - corrmezzogiorno : #Napoli Campania, oggi 3034 positivi: sintomatici al 20% e 26 vittime - napolista : Campania, il bollettino Covid: 3.034 positivi, il tasso sale all'11,7% Quasi 26 mila tamponi processati. Registrati… - MundoNapoli : Coronavirus, ecco il bollettino odierno diramato dalla Regione Campania. -

Ultime Notizie dalla rete : Campania bollettino

I casi totali di coronavirus indall'inizio dell'emergenza sono 292.608 (di cui 9.289 ... Lo rende noto la task force regionale con il consueto. Nessun decesso. I lucani guariti o ...... 2.111 sono asintomatici e 612 presentano sintomi in unche però non tiene conto dei ... IL LOCKDOWNzona rossa, chiudono Gambrinus e Brandi: 'Napoli... Corona intwE’ il dato che emerge dai dati forniti dall’Unità di Crisi della Regione Campania. A Pozzuoli i nuovi contagi sono pari a 22 (su 260 tamponi molecolari effettuati); a Quarto 16 (su 139); a Bacoli 14 ...Quasi 26 mila tamponi processati in Campania. Registrati altri 26 decessi, le persone guarite sono 1.814. Stabile la pressione ospedaliera ...