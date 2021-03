Campagna vaccinale over 80 a Tolmezzo: giornata di somministrazioni massive giovedì 18 marzo (Di giovedì 11 marzo 2021) 1000 posti disponibili. Da mercoledì le prenotazioni al Call Center regionale giovedì 18 marzo 2021, al palatennis di Tolmezzo, in via Marchi, si terrà una giornata di vaccinazioni massive contro il Covid 19 dedicata agli over 80. A partire da oggi, 10 marzo 2021, tutti i cittadini che hanno compiuto 80 anni che non hanno ancora richiesto il vaccino oppure che lo hanno già chiesto in altra sede e altra data ma risulterebbe per loro più agevole farlo a Tolmezzo il 18 marzo, potranno prenotare la somministrazione. Mille i posti disponibili: per riservare il proprio è necessario telefonare al Call Center regionale al numero unico 0434 223522 (risponde una voce registrata, si seguono le istruzioni guida e quindi si digita il tasto ... Leggi su udine20 (Di giovedì 11 marzo 2021) 1000 posti disponibili. Da mercoledì le prenotazioni al Call Center regionale182021, al palatennis di, in via Marchi, si terrà unadi vaccinazionicontro il Covid 19 dedicata agli80. A partire da oggi, 102021, tutti i cittadini che hanno compiuto 80 anni che non hanno ancora richiesto il vaccino oppure che lo hanno già chiesto in altra sede e altra data ma risulterebbe per loro più agevole farlo ail 18, potranno prenotare la somministrazione. Mille i posti disponibili: per riservare il proprio è necessario telefonare al Call Center regionale al numero unico 0434 223522 (risponde una voce registrata, si seguono le istruzioni guida e quindi si digita il tasto ...

