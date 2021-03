Camera: Componenti ufficio presidenza M5S, 'congratulazioni e buon lavoro a Mandelli' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "congratulazioni al neoeletto vicepresidente della Camera Andrea Mandelli e un augurio di buon lavoro, siamo certi che proseguiremo insieme il percorso che in ufficio di presidenza ci ha permesso di ottenere importanti risultati". Lo affermano i Componenti dell'ufficio di presidenza M5S Maria Edera Spadoni, Francesco D'Uva, Alessandro Amitrano, Azzurra Cancelleri, Federica Daga e Luigi Iovino. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "al neoeletto vicepresidente dellaAndreae un augurio di, siamo certi che proseguiremo insieme il percorso che indici ha permesso di ottenere importanti risultati". Lo affermano idell'diM5S Maria Edera Spadoni, Francesco D'Uva, Alessandro Amitrano, Azzurra Cancelleri, Federica Daga e Luigi Iovino.

