Calciomercato – Il Napoli sul messicano Luka Romero: è sfida tra italiane (Di mercoledì 10 marzo 2021) Napoli, sul messicano Romero ci sono anche da Milan, Inter e Juventus Il Napoli è interessato a Luka Romero, trequartista messicano (connazionale, quindi, di Hirving Lozano) … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 10 marzo 2021), sulci sono anche da Milan, Inter e Juventus Ilè interessato a, trequartista(connazionale, quindi, di Hirving Lozano) … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Eurosport_IT : Per Max Allegri c'era la fila dei top club europei ???? #Allegri | #Calciomercato | #Napoli - estornudoauto : RT @cmdotcom: #Napoli, #Lozano può tornare contro il #Milan: il programma di recupero fino alla #Roma - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Da Modena – Sassuolo, incontro per il rinnovo con De Zerbi: osservano Fiorentina… - sscalcionapoli1 : Ag. Zaccagni: 'Piace al Napoli, con Juric sarebbe più semplice! E' pronto per il grande salto' #calciomercato - sportli26181512 : Napoli: segue un talento francese: Napoli e Borussia Moenchengladbach hanno messo gli occhi su ?Aimen...… -