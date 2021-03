Calcio | PSG e Liverpool ai quarti di finale di Champions League 2021

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 marzo 2021) Nessuna sorpresa in questo mercoledì di2020-di. I due incontri validi per il ritorno degli ottavi dihanno confermato, infatti, le aspettative della vigilia considerato che le partite d’andata avevano già orientato la qualificazione. A Parigi il confronto tra PSG e Barcellona è terminato sull’1-1 frutto delle marcature di Kylian Mbappé su rigore al 30? e al pari di Lionel Messi al 37?. Una partita assai godibile, in cui i giocatori hanno espresso un bel gioco offensivo, ma alla fine della fiera è stata la compagine transalpina a passare il turno, forte del successo della prima sfida (4-1) che aveva già messo in cassaforte il pass. Ha risposto presente anche ilche alla Puskas Arena ha sconfitto per 2-0, come all’andata, il Lipsia. I Reds ...