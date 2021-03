Calcio | Premier; il Manchester City ne fa 5 al Southampton

Advertising

tuttosport : #Klopp: 'Priorità ai club, niente giocatori alle nazionali' ?? - RaiSport : ?? #PremierLeague: il #ManchesterCity ne fa 5 al #Southampton Nel 5-2 finale doppiette di #Mahrez e #DeBruyne - Daniele20052013 : Torino, Belotti tradito da Cairo? L'addio è possibile: lo scenario, tra Milan e Premier - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #Guardiola dimentica il derby e torna a correre: #ManchesterCity, che manita al Southampton - ETGazzetta : #Guardiola dimentica il derby e torna a correre: #ManchesterCity, che manita al Southampton -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Premier

Il Manchester City ha travolto il Southampton con il risultato di 5 - 2 ed ha fatto un altro passo verso il titolo dellaLeague. Per la squadra allenata da Guardiola doppiette di Mahrez e De Bruyne, più il centro di Gundogan. Il Southampton ha reso il ko meno pesante grazie a Prowse e Adams. Il City guida la ...Leggi i commentiEstero: tutte le notizie 10 marzo - 21:49La squadra di Guardiola liquida 5-2 i Saints con le doppiette del belga e dell’algerino, di Ward-Prowse su rigore, Gundogan e Adams le altre ret ...Prima stagione in doppia cifra in assoluto. Due goal in Champions a ottobre. Da dicembre in poi, il cambio di passo in Premier League: il primo il 15 dicembre, poi a ruota tutti gli altri. Fino a un ...