Cagliari, show negazionista in un supermercato: entra vestito da pecora e con la mascherina bucata. Multa da 400 euro – Video (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si è travestito da pecora, indossando una mascherina Ffp2 bucata, poi è entrato in un supermercato di Sarroch, nell’hinterland di Cagliari, prendendo in giro i clienti che rispettavano le norme e simulando starnuti e tosse. Un 35enne negazionista, operaio di Sarroch, è stato Multato con 400 euro. Il Video della bravata, insieme a quelli di altre situazioni simili, è stato pubblicato sui suoi canali social. Nelle immagini lo si vede tra le corsie del negozio, mentre gira, appunto, con una ffp2 ritagliata lasciando liberi naso e bocca. “L’avete mai vista una pecora che fa la spesa? È pieno”, dice ridendo. Poi finge di stare poco bene, belando, e simula uno starnuto. Quindi si soffia il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si è trada, indossando unaFfp2, poi èto in undi Sarroch, nell’hinterland di, prendendo in giro i clienti che rispettavano le norme e simulando starnuti e tosse. Un 35enne, operaio di Sarroch, è statoto con 400. Ildella bravata, insieme a quelli di altre situazioni simili, è stato pubblicato sui suoi canali social. Nelle immagini lo si vede tra le corsie del negozio, mentre gira, appunto, con una ffp2 ritagliata lasciando liberi naso e bocca. “L’avete mai vista unache fa la spesa? È pieno”, dice ridendo. Poi finge di stare poco bene, belando, e simula uno starnuto. Quindi si soffia il ...

Advertising

ilfattovideo : Cagliari, show negazionista in un supermercato: entra vestito da pecora e con la mascherina bucata. Multa da 400 eu… - RonaldClarke : RT @GHOSTOWNBOOKING: Venerdì 1 Aprile allo Zero Cafè (Cagliari) - ZERO TOLERANCE FEST - Extreme Metal Show -- Esserci -- www.ghostownbookin… - infoitsport : SERIE A - Atalanta show, vincono Verona, Cagliari e Roma. Pari Milan e Genoa -