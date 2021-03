Buoni spesa, nuovo avviso di palazzo Mosti: tutte le info (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIn considerazione del prolungarsi dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e del conseguente inasprimento delle misure di contenimento che ha portato alla proclamazione della Regione Campania “zona rossa”, condizione che rende i nuclei familiari più esposti agli effetti economici delle misure restrittive adottate, il sindaco del Comune di Benevento, Clemente Mastella e l’assessore ai Servizi Sociali, Luigi Ambrosone, rendono noto che domani, 11 marzo, verrà pubblicato (all’albo pretorio online e nella sezione del sito dedicata all’emergenza Coronavirus “Misure di sostegno a nuclei familiari in difficoltà”) un nuovo avviso pubblico per l’erogazione di voucher sociali (Buoni spesa). L’avviso sarà aperto ai cittadini residenti nella città di Benevento che versano in uno ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIn considerazione del prolungarsi dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e del conseguente inasprimento delle misure di contenimento che ha portato alla proclamazione della Regione Campania “zona rossa”, condizione che rende i nuclei familiari più esposti agli effetti economici delle misure restrittive adottate, il sindaco del Comune di Benevento, Clemente Mastella e l’assessore ai Servizi Sociali, Luigi Ambrosone, rendono noto che domani, 11 marzo, verrà pubblicato (all’albo pretorio online e nella sezione del sito dedicata all’emergenza Coronavirus “Misure di sostegno a nuclei familiari in difficoltà”) unpubblico per l’erogazione di voucher sociali (). L’sarà aperto ai cittadini residenti nella città di Benevento che versano in uno ...

