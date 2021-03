Bruxelles ridisegna l’Europa | protagonisti i cittadini “Nuovo inizio dell’Unione”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) E' stata lanciata oggi a, con la firma di una dichiarazione comune dei presidenti delle istituzioni Ue, David Sassoli per il Parlamento europeo, Ursula von der Leyen per la Commissione e il primo ministro portoghese Antonio Costa per presidenza semestrale di turno del Consiglio, la "Conferenza sul futuro dell'Europa". La dichiarazione dà avvio a una serie di dibattiti deie discussioni in diversi formati della società civile che consentiranno aiin tutti gli Stati membri di esprimere e condividere le loro idee per contribuire a plasmare il futuro dell'Europa. "La giornata di oggi - ha detto Sassoli - segna unper l'Unione europea e per tutti i suoi. Con la Conferenza sul futuro dell'Europa tutti ieuropei e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bruxelles ridisegna

Il Sole 24 ORE

L'idrogeno viene trattato un po' come il Sacro Graal a, senza rendersi conte che o di ... Quindi Draghiil PNRR sulla via del coordinamento, delle digitalizzazione e del 'Verde'. ...Questo irrigidimento dei confini si avverte anche nel campo legale e M&A: 'Importanti studi legali statunitensi stanno aprendo sedi aper poter continuare a fare consulenza ai loro clienti ...Von der Leyen: "Vogliamo invitare tutti gli europei a esprimersi, per spiegare in quale Europa vogliono vivere. Primo ministro portoghese: "È un messaggio di fiducia e speranza per il futuro, che invi ...L'obiettivo è instradare il provvedimento su binario straordinario per non arrivare tardi all'appuntamento (fine aprile) della consegna a ...