Breve storia di Adienne, l'azienda lombarda che produrrà il vaccino russo Sputnik V (Di mercoledì 10 marzo 2021) All'interno di questa grande "L" di cemento, sfiorata dall'autostrada A4 nel comune di Caponago, Monza, tra qualche mese saranno preparate le dosi del vaccino russo Sputnik V contro il Coronavirus. l'azienda che ha stretto per prima, in Europa, un accordo con il Fondo statale russo per la produzione del vaccino si chiama Adienne, nome elaborato prendendo iniziali del suo presidente e fondatore, Antonio Di Nato. Si tratta di una fabbrica all'avanguardia nella ricerca e nella realizzazione di farmaci biologici, che ha costruito la sua nomea nel campo dei medicinali per contrastare tumori e malattie rare. Ricerche e medicinali prodotti da Adienne Il team di ricerca e sviluppo di Adienne si dedica principalmente a tre aree di ...

