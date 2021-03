Brasile, lo stadio Maracanà intitolato a Pelé (Di mercoledì 10 marzo 2021) I deputati dell'Assemblea legislativa dello stato di Rio hanno approvato, in regime d'urgenza, il progetto di legge per il cambio del nome ufficiale dello stadio Maracanà da 'Mário Filho' a 'Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé'. Il progetto di legge ha bisognmo del via libera del governatore in carica, Cláudio Castro, per diventare legge, ed è stato approvato con un voto simbolico. Mário Filho era un giornalista estremamente attivo nel settore sportivo. "Pelé è il più grande giocatore di tutti i tempi del pianeta. Ha rappresentato il Brasile. Non ho dubbi che il Maracanà continuerà a chiamarsi così. L'intero complesso si chiamerà giornalista Mário Filho, perché sappiamo tutti la lotta che ha dimostrato per la costruzione dello stadio", ha detto l'autore del ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 marzo 2021) I deputati dell'Assemblea legislativa dello stato di Rio hanno approvato, in regime d'urgenza, il progetto di legge per il cambio del nome ufficiale delloda 'Mário Filho' a 'Edson Arantes do Nascimento - Rei'. Il progetto di legge ha bisognmo del via libera del governatore in carica, Cláudio Castro, per diventare legge, ed è stato approvato con un voto simbolico. Mário Filho era un giornalista estremamente attivo nel settore sportivo. "è il più grande giocatore di tutti i tempi del pianeta. Ha rappresentato il. Non ho dubbi che ilcontinuerà a chiamarsi così. L'intero complesso si chiamerà giornalista Mário Filho, perché sappiamo tutti la lotta che ha dimostrato per la costruzione dello", ha detto l'autore del ...

