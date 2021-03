Brasile, il Maracanà cambia nome: sarà intitolato a Pelé (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lo stadio di Maracanà di Rio de Janeiro presto cambierà nome e sarà intitolato a Pelé. Lo ha stabilito una legge approvata dal Parlamento dello Stato di Rio de Janeiro Lo stadio di Maracanà di Rio de Janeiro presto cambierà nome e l’impianto sarà ribattezzato “Edson Arantes do Nascimento – Rei Pelé”. Lo segnala Calcio&Finanza. Lo ha stabilito una legge approvata dal Parlamento dello Stato di Rio de Janeiro che dovrà comunque essere ratificata dal governatore Claudio Castro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lo stadio didi Rio de Janeiro presto cambierà. Lo ha stabilito una legge approvata dal Parlamento dello Stato di Rio de Janeiro Lo stadio didi Rio de Janeiro presto cambieràe l’impiantoribattezzato “Edson Arantes do Nascimento – Rei”. Lo segnala Calcio&Finanza. Lo ha stabilito una legge approvata dal Parlamento dello Stato di Rio de Janeiro che dovrà comunque essere ratificata dal governatore Claudio Castro. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

repubblica : Brasile: ok a legge, lo stadio Maracanà intitolato a 'Re Pelè' - sportli26181512 : Clamoroso in Brasile: il #Maracanà sarà intitolato a #Pelé: Lo storico stadio di Rio de Janeiro si chiamerà 'Edson… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Brasile: ok a legge, lo stadio Maracanà intitolato a 'Re Pelè' - Marilenapas : RT @repubblica: Brasile: ok a legge, lo stadio Maracanà intitolato a 'Re Pelè' - Fra74111 : RT @ValComm: Come andare a vincere al Maracanà contro il Brasile! ?? Fantastica #LunaRossa: è 1-1 con New Zealand nella prima giornata! #Lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile Maracanà Brasile, il Maracanà cambia nome: sarà intitolato a Pelé Lo stadio di Maracanà di Rio de Janeiro presto cambierà nome e sarà intitolato a Pelé. Lo ha stabilito una legge approvata dal Parlamento di Rio de ...

Clamoroso in Brasile: il Maracanà sarà intitolato a Pelé RIO DE JANEIRO (Brasile) - Il mitico Maracanà cambierà nome e si chiamerà "Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé" . L'assemblea legislativa dello Stato di Rio de Janeiro ha approvato il progetto di legge per ...

Mondiale, ecco i 30 pre-convocati della Germania: non c'è Gomez La Gazzetta dello Sport Lo stadio didi Rio de Janeiro presto cambierà nome e sarà intitolato a Pelé. Lo ha stabilito una legge approvata dal Parlamento di Rio de ...RIO DE JANEIRO () - Il miticocambierà nome e si chiamerà "Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé" . L'assemblea legislativa dello Stato di Rio de Janeiro ha approvato il progetto di legge per ...