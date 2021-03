Bozza del nuovo piano vaccini: si procede in base all’età, via libera alle iniezioni anche sul posto di lavoro (Di mercoledì 10 marzo 2021) Accesso differenziato per i più vulnerabili, inoculazioni in ambienti di lavoro e priorità agli over-80. Sono alcune delle indiscrezioni che emergono sulla Bozza del nuovo piano vaccini anti Coronavirus attualmente in fase di elaborazione da parte del Governo Draghi che dovrebbe presentarlo ufficialmente nel fine settimana. Le novità riguardano una più chiara definizione delle priorità, a partire dai gruppi interessati che riceveranno per primi le dosi del vaccino. Vaccinazioni anche in azienda La priorità verrà comunque data agli over 80, dai docenti e le forze dell’ordine. Soltanto in un secondo momento si proseguirà con i pazienti estremamente fragili, compresi i disabili e le persone che se ne occupano, per poi andare avanti per fasce di età decrescenti. Stando ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 marzo 2021) Accesso differenziato per i più vulnerabili, inoculazioni in ambienti die priorità agli over-80. Sono alcune delle indiscrezioni che emergono sulladelanti Coronavirus attualmente in fase di elaborazione da parte del Governo Draghi che dovrebbe presentarlo ufficialmente nel fine settimana. Le novità riguardano una più chiara definizione delle priorità, a partire dai gruppi interessati che riceveranno per primi le dosi del vaccino. Vaccinazioniin azienda La priorità verrà comunque data agli over 80, dai docenti e le forze dell’ordine. Soltanto in un secondo momento si proseguirà con i pazienti estremamente fragili, compresi i disabili e le persone che se ne occupano, per poi andare avanti per fasce di età decrescenti. Stando ...

