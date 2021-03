Borussia Dortmund | il segreto di Haaland lo svela Delaney | “Crede di poter conquistare il mondo…”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Erlingsi è preso, ancora una volta, la scena. Il suopassa ai quarti di finale di Champions League e lo fa grazie ad una doppietta del bomber norvegese contro il Siviglia. Ancora due reti per l'inarrestabile bomber il cui, in parte, è statoto dal compagno di squadra Thomase la convinzione dicaption id="attachment 1105821" align="alignnone" width="638"(getty images)/captionParlando ai microfoni della Uefa,ha commentato la prova del compagno di squadrae, ovviamente, la prestazione dei suoi contro il Siviglia: ...

Canale 5 che invece affidava a 'Juventus - Porto' di Champions League (in onda anche su Sky, che ha trasmesso pure- Siviglia) il compito di riportare lato Biscione una massiccia ...Chissà fino a quando ilpotrà permettersi il lusso di coccolarselo...ormai è noto a tutti che Erling Haaland sarà il prossimo pezzo pregiato della sessione estiva di calciomercato. Difficile che il...TORINO - Il ritorno dell'ottavo di finale tra Juventus e Porto ha partorito emozioni a iosa. Dopo 90' intensi in cui è successo di tutto per separare le due squadre ci sono voluti i tempi supplementar ...Uno show, ‘A Grande Richiesta’, fin qui bocciato e con vari flop alle spalle, che cercava di ritirare su la testa dopo la grande prova di Loredana Bertè (protagonista di puntata) a Sanremo. Canale 5 c ...