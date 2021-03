Bonus baby sitter, le parole della Ministra Bonetti: novità in arrivo, i dettagli (Di mercoledì 10 marzo 2021) novità in arrivo per il Bonus baby sitter: la Ministra per le Pari Opportunità Bonetti annuncia una serie di cambiamenti a cui lavora il Governo Bonus baby sitter quali sono le novità di cui parla la Ministra Bonetti (Fonte Pixabay)Tra i problemi più gravi che le famiglie hanno affrontato durante l’ultimo anno di pandemia, c’è sicuramente la chiusura delle scuole. Per tanti genitori lavoratori lasciare i figli da soli a casa per seguire le lezioni a distanza, ha rappresentato un enorme sacrificio. Le novità introdotte nel Bonus baby sitter, servono a rendere più equa ed efficace la misura adottata dal ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021)inper il: laper le Pari Opportunitàannuncia una serie di cambiamenti a cui lavora il Governoquali sono ledi cui parla la(Fonte Pixabay)Tra i problemi più gravi che le famiglie hanno affrontato durante l’ultimo anno di pandemia, c’è sicuramente la chiusura delle scuole. Per tanti genitori lavoratori lasciare i figli da soli a casa per seguire le lezioni a distanza, ha rappresentato un enorme sacrificio. Leintrodotte nel, servono a rendere più equa ed efficace la misura adottata dal ...

