Bonucci non si abbatte dopo l’eliminazione: “Si scrive Juve, si legge Amore. Sempre” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il giorno seguente all’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto, il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha postato una foto con questa didascalia sul suo account ufficiale Twitter: “Si scrive Juve, si legge Amore. Sempre”. Si scrive Juve, si legge Amore. Sempre. pic.twitter.com/lxBz2Ru9LA — Leonardo Bonucci (@Bonucci leo19) March 10, 2021 Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il giorno seguente aldalla Champions League per mano del Porto, il difensore dellantus, Leonardo, ha postato una foto con questa didascalia sul suo account ufficiale Twitter: “Si, si”. Si, si. pic.twitter.com/lxBz2Ru9LA — Leonardo(@leo19) March 10, 2021 Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

