Bonaccini tenta di convincere Letta | ' Apriamo insieme una nuova fase costituente del Pd'

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Presidente della Regione Emilia - Romagna Stefanoinsiste con il nome di Enricocome prossimo segretario del Pd: "Il Pd deve parlare al Paese, non a se stesso. E in questo momento ...

globalistIT : Ma Letta accetterà? - RiccardoLixi3 : @brunonanniclibe @marieta99044909 non sono del #PD pur essendo di #sinistra e l'unico che, da quelle parti, mi tenta è proprio #Bonaccini -

Globalist.it

"Serve che il Pd indichi soluzioni ai problemi di cittadini, famiglie e imprese, non occuparsi di dinamiche interne - ha scrittoin un tweet - Parlare al Paese, non a se stesso. Per quanto ...E chiudere la porta ad un segretario come Stefanocarismatico quanto basta per ricostruire un Pd tale da comprendere anche il renzismo. Inteso, appunto, come riformismo. O a quei sindaci ...Il Presidente della Regione Emilia-Romagna: " Enrico Letta è personalità autorevole e adeguata. Apriamo insieme una nuova fase costituente".Il segretario conferma le dimissioni: è caos dem "Ce l'ha con Bonaccini e i franceschiniani che l'hanno lasciato solo". J'accuse: "Ha avvisato prima i 5 Stelle di noi...". Verso una reggenza ...