Bonaccini | “Io candidato alle primarie Pd? Vedremo Mi interessa solo riportare milioni di elettori persi”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) “Mi candido come segretario?. Mial Pddi. E per quanto riguarda il Covid adesso servono nuove strette”: prende la parola il governatore dell’Emilia Romagna Stefano, rilasciando diverse interviste nei giorni successividimissioni di Zingaretti da segretario del Partito Democratico. Il ruolo da segretario del Pdcommenta il futuro dei dem a Cartabianca su Rai3: “Va trovato un accordo, ci mancache proroghiamo questa crisi che lascia sbalordito il Paese”, spiega. “Letta? Come si fa a dire che Letta non è autorevole? Sarebbe molto autorevole”, risponde il presidente della Regione Emilia Romagna, che non esclude nemmeno ...

...dalle Sardine come possibilesindaco di Bologna, ha stoppato il movimento ulteriormente: "Adesso basta. Il Pd è una comunità di donne e di uomini perbene che meritano rispetto"., ...Nel Pd ora tutto è possibile, e Stefanonon si tira più indietro: 'Ioalle primarie? Non lo so, vedremo. L'altra volta me lo chiesero e dissi che dovevo pensare all' Emilia - Romagna , penso di aver fatto bene. Mi sono ...A proposito delle dimissioni di Zingaretti, Bonaccini ha confermato la sua solidarietà pur non mancando di accennare una critica al modus operandi dell’ex Segretario per aver parlato di ‘vergogna’:. “ ...Quattordici mesi dopo la campagna elettorale in Regione, il movimento attacca apertamente il governatore: «Capofila dei restauratori renziani che combattiamo» ...