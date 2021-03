Bologna, pronto il progetto definitivo di restyling dello stadio Dall’Ara (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Bologna è pronto per presentare in Comune il progetto definitivo di restyling dello stadio Dall’Ara. Ecco cosa accadrà nei prossimi giorni Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Bologna è pronto per presentare in Comune il progetto definitivo di restyling dello stadio Dall’Ara. In settimana sono previsti nuovi incontri per definire alcuni dettagli in merito alla gestione dell’impianto con l’obiettivo di presentare tutti gli atti entro la fine del mese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilper presentare in Comune ildi. Ecco cosa accadrà nei prossimi giorni Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, ilper presentare in Comune ildi. In settimana sono previsti nuovi incontri per definire alcuni dettagli in merito alla gestione dell’impianto con l’obiettivo di presentare tutti gli atti entro la fine del mese. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

sportli26181512 : #Notizie #Stadi Bologna, il progetto finale per il Dall’Ara arriva in Comune: Il restyling dello stadio Dall’Ara è… - nikizag7 : RT @Vivodisogniebas: In terapia intensiva al Sant'Orsola: 'L'età media si è abbassata, si intuba già in pronto soccorso' | VIDEO https://t.… - Vivodisogniebas : In terapia intensiva al Sant'Orsola: 'L'età media si è abbassata, si intuba già in pronto soccorso' | VIDEO - InCronaca : #comunali2021: mentre le forze di #sinistra e #destra prendono tempo, il centro chiama a raccolta i #civici e con… - Geostudiolab : @Loransel @Giandom84354994 Una mia amica lavora al pronto soccorso dell’ospedale maggiore a bologna. È stanca. Le t… -