Bologna | lo stop a parrucchieri ed estetisti “è un assist agli abusivi”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) BOLOGNA – La chiusura di parrucchieri ed estetisti potrebbe alimentare il mercato della messa in piega abusiva. “Proprio perché vogliamo continuare a contribuire alla lotta alla pandemia vogliamo lanciare anche un fortissimo grido d’allarme, insieme alle altre associazioni del settore perché la chiusura delle attività, che rischia già di mettere in ginocchio le imprese, non porti con sé il boccone avvelenato della nascita di nuovo lavoro nero e attività abusiva da parte di persone non qualificate che si recano nelle case senza alcuna forma di sicurezza”, avverte Giovanna Cacciatori, presidente di Cna Benessere e Sanità Bologna.“Contrastare questi fenomeni è importante perché queste attività rischiano di causare ulteriori contagi e alimentare la pandemia. Per questo facciamo appello alle forze dell’ordine perché venga fatto uno sforzo straordinario di controllo e repressione: ne va della salute di tutti noi e della sopravvivenza di tante imprese regolari”, è l’appello di Cacciatori. I risultati dell’ultima indagine Inail confermano, secondo Cna, che centri e saloni non sono mai stati una fonte diretta di contagio e gli stessi titolari sono andati incontro volontariamente a enormi spese aggiuntive. “Il tema della lotta alla pandemia è stato e sarà sempre per noi prioritario e nonostante i numeri ci diano ragione, non viene riconosciuto questo sforzo: per questo appare incomprensibile e priva di motivazioni oggettive l’esclusione dei servizi alla persona dal novero dalle attività di servizio aperte anche in zona rossa”, protesta Cacciatori.